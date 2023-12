Ravvedimento scontrini, entro il 15 dicembre si può regolarizzare

Giovedì 14 Dicembre 2023, 08:18

Gli operatori con partita IVA che non hanno certificato i corrispettivi tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 possono correggere la violazione, anche se già accertata, mediante il ravvedimento operoso (art. 13, Dlgs n. 472/1997) entro il 15 dicembre 2023, con sanzioni ridotte. Il decreto "Energia" (Dl n. 131/2023) ha introdotto questa possibilità, operativa dal 29 settembre e confermata dalla legge n. 169/2023. La regolarizzazione sugli scontrini non emessi riguarda violazioni della certificazione dei corrispettivi (art. 6, commi 2-bis e 3, Dlgs n. 471/1997) constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre e non siano state già sanzionate.