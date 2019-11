Venezia, mutui sospesi per un anno, sindaco Brugnaro commissario straordinario

È stata firmata l'ordinanza di Protezione Civile per l'utilizzo dei primi 20 milioni stanziati dal Governo per fare fronte all'emergenza acqua alta a Venezia. In particolare, il provvedimento prevede la corresponsione dei primi rimborsi a privati ed aziende che hanno subito danni per le maree, lo stop dei mutui per un anno e la nomina del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a commissario delegato per l'emergenza.

LEGGI ANCHE Acqua alta a Venezia, torna il sole ma resta l'allerta: domani nuovo picco marea

Superano il miliardo di euro i danni provocati dall'eccezionale alta marea dei giorni scorsi a Venezia. Lo ha detto il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, secondo cui «la "tacca" di cifra dell'entità del disastro alla città arriverà al miliardo di euro, ma credo che lo supererà».



Ultimo aggiornamento: 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA