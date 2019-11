Acqua alta a Venezia, torna il sole ma resta l'allerta: domani nuovo picco marea

le scuole sono chiuse e i vaporetti fermi. Il vero picco viene comunque annunciato per domani mattina: il Centro previsioni delle marea evidenzia 160 centimetri per la mattinata di domani (domenica 17 novembre) alle 12.30.



Maltempo, la diretta: black out in Alto Adige, 13mila senza corrente e paesi isolati VENEZIA - L'ultima alta marea a Venezia ha toccato, a mezzanotte, i 115 centimetri, un livello classificato come molto sostenuto ma non eccezionale come i picchi degli ultimi tre giorni. Piazza San Marco resta però allagata e per oggi il Centro maree del Comune prevede un'altra massima di 120 centimetri intorno a mezzogiorno. Restano paralizzate molte attività,e i vaporetti fermi. Il vero picco viene comunque annunciato per domani mattina: il Centro previsioni delle marea evidenziai (domenica 17 novembre) alle 12.30.

Ultimo aggiornamento: 11:29

Intanto per oggi in Veneto l'allerta è stata declassata da rossa ad arancione: «In relazione al bollettino di criticità emesso nella giornata di ieri, la regione Veneto ha declassato per oggi il livello di allerta per rischio idraulico da rossa ad arancione» dice una nota della Protezione civile.