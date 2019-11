Maltempo, il vento sradica un tetto che piomba su un'auto: guidatore ricoverato in ospedale

Maltempo, paura questo pomeriggio a Feltre, in provincia di Belluno, nella zona della Panoramica. Una raffica di vento ha sradicato un tetto che è piombato in carreggiata colpendo violentemente il parabrezza di un'auto Opel Corsa. Impossibile per il conducente evitare l'impatto. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco e portato all'ospedale. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Feltre che stanno procedendo alla prima ricognizione. In zona dal tardo pomeriggio si è abbattuta una violenta ondata di maltempo, altri interventi dei soccorritori sono in corso in tutta la zona. Le previsioni meteo avevano spinto i primi cittadini a tenere chiuse le scuole oggi, venerdì. A Feltre rimarranno chiuse anche domani, sabato.



