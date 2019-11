Maltempo, strage di alberi sui Castelli Romani, e poi black out, fiumi di acqua e fango in molti Comuni. I più colpiti Velletri, Ariccia, Albano, Genzano, Grottaferrata, Frascati, Rocca di Papa, Ciampino. Allagate e chiuse diverse strade tra cui la tangenziale Appiabis. Ancora in corso numerosi interventi da parte della protezione civile, vigili del fuoco, polizia di stato, stradale, polizia locale.

Chiusa via Diana tra Genzano e Nemi. Rallentamenti e parziali chiusure su via Anagnina e Tuscolana, zona Tuscolo. Ad Ariccia tre auto in transito colpite da grossi alberi caduti in via Rufelli, contusi due bambini e i loro genitori. Smottamenti di terreni a Velletri, Frascati e Rocca di Papa. E continua a piovere forte, molti automobilisti uomini e donne tirati fuori dalle auto sommerse dalla valanga di acqua e fango in molti di questi comuni.

