Incidente tra tir in A4: uno perde cabina e assi, l'altro 500 litri di gasolio

Incidente intorno alle 15.45 in sull'autostrada A4, tra Cessalto e San Stino di Livenza, in direzione Trieste. Coinvolti tre mezzi pesanti. Nel maxitamponamento uno dei camion ha perso sia la cabina di guida e gli assi, un altro ha disperso 500 litri di gasolio sull'asfalto. L'impatto è stato violento, tuttavia nessuno parrebbe essere rimasto ferito. Per la messa in sicurezza l'autostrada dovrebbe essere chiusa a momenti con uscita obbligatoria a Cessalto per chi va in direzione di Trieste.

LEGGI ANCHE L'auto vola fuori strada e si schianta sul palazzo: pauroso incidente nel Fiorentino



Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA