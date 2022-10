Incidente A4 tra San Donà e Portogruaro, furgone si schianta contro un camion: 6 morti

È di sei morti il bilancio attuale dell' incidente stradale avvenuto, poco prima delle 16, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Un furgone - a bordo del quale c'erano sette persone - ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. La notizia del decesso di sei occupanti è stata confermata dai soccorritori e da Autovie Venete. Non si conoscono le condizioni dell'unico sopravvissuto. Al momento del violentissimo tamponamento erano segnalati rallentamenti - anche attraverso i pannelli a messaggio variabile - a causa del traffico intenso tra Meolo - Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro). L' incidente è avvenuto nella corsia centrale: l'autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è avveduto del Tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste. Sul posto c'è un vastissimo dispiegamento di forze dell'ordine e di soccorritori.

Sono stati 62, nei primi sei mesi del 2022, gli incidenti gravissimi sulle strade italiane, con 145 morti e 78 feriti: uno di questi ha registrato più di quattro vittime. Lo rileva l'Associazione sostenitori Polstrada (Asaps) dopo l'incidente avvenuto oggi sull'autostrada A4, all'altezza del casello di San Donà di Piave, in cui sono morte sei persone. In particolare, secondo il Report dell'Osservatorio Asaps sugli incidenti plurimortali, nel semestre 47 incidenti hanno provocato due morti, 10 tre vittime, 4 hanno causato quattro decessi, uno più di quattro morti. Alcuni di questi sono avvenuti sulla stessa A4. Rispetto al 2021 gli incidenti plurimortali sono aumentati del 29,2%, le vittime del 38,1%, mentre sono diminuiti i feriti (-19,6%). Le regioni con più episodi sono state Lombardia e Piemonte, con nove incidenti, seguite da Veneto e Sicilia con sette; 36 incidenti gravissimi (58,1%) sono avvenuti al nord, 22 al sud (35,5%) e 4 al centro (6,4%); 18 su autostrade o superstrade (29%), 37 su statali o provinciali (60%), 7 nelle aree urbane (11,3%). Il maggior numero di sinistri gravissimi è avvenuto nell'orario dalle 12 alle 18, con 26 eventi (41,9%); 41 incidenti hanno coinvolto auto, 10 autocarri, 11 moto, 4 pedoni e 2 velocipedi, con un totale superiore a 62 episodi perché in alcuni incidenti sono state coinvolte tipologie diverse di mezzi o protagonisti.