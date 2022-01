Welfare Manager Factory per formare “facilitatori d’innovazione”

Nasce Welfare Manager Factory realizzato da eQwa impresa sociale. Un percorso di formazione innovativo per diventare welfare manager con certificazione di qualità

Welfare Manager Factory intende formare professionisti del welfare aziendale certificati secondo le linee guida stabilite dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 103:2021 sul Welfare aziendale e il Welfare manager. L’iniziativa si inserisce in un filone di percorsi dedicati allo sviluppo di competenze di welfare management, in linea con la richiesta sempre maggiore di piani di welfare a seguito di questi due anni di pandemia.

“La conformità con la qualità garantisce affidabilità e terzietà del percorso, limitando l’autoreferenzialità in un tema ad elevata responsabilità sociale”, sostiene Sergio Sorgi, Presidente di eQwa. Welfare Manager Factory è , Project leader della Prassi di Riferimento UNI/PdR 103:2021, in collaborazione con Percorsi di secondo welfare, punto di riferimento per chi si occupa di welfare aziendale, e Walà, società Benefit che accompagna aziende, pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore nello sviluppo di progetti di welfare.

“Le organizzazioni sono in cerca di profili con competenze trasversali che sappiano dialogare con i lavoratori e le loro famiglie, coglierne le necessità e individuare le risposte più appropriate – afferma Franca Maino, Direttrice di Percorsi di secondo welfare – per questo servono specifiche competenze che vanno dall’ascolto all’analisi dei bisogni, fino alla progettazione, realizzazione e valutazione dei piani di welfare aziendale territoriale”.

“La Factory, oltre ad essere un punto di riferimento per la formazione di Welfare Manager di qualità, è un luogo-laboratorio di buone pratiche in rete e una comunità di scambio tra docenti-studenti – evidenzia Martina Tombari, ceo Walà – i welfare manager formati saranno dei “facilitatori di innovazione”, sapranno accompagnare le aziende a far emergere la propria unicità affinché il piano di welfare sia un tratto identitario dell’attenzione che l’azienda pone ai temi del benessere di propri lavoratori, del territorio”.

La Factory aggrega docenti ad alto posizionamento nel dominio di competenza e forma professionisti per la progettazione, la realizzazione e la valutazione di progetti di welfare, adottando una visione di welfare aziendale e territoriale capace di generare valore condiviso e creare impatto sociale per la comunità. Welfare Manager Factory si rivolge ad imprese interessate a dotarsi di figure in grado di costruire piani di welfare aziendale utili ed efficienti, a professionisti che forniscono alle imprese servizi consulenziali, così come a fornitori di servizi di welfare aziendale, operatori del terzo settore, Pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali.

Il corso sarà disponibile a partire da metà febbraio e fruibile totalmente da remoto tramite una piattaforma dedicata che offre flessibilità di accesso e di percorso. La certificazione finale

dei partecipanti sarà in carico ad enti terzi accreditati.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ed è previsto uno sconto per chi si iscrive entro il 15 febbraio 2022

L'articolo Welfare Manager Factory per formare “facilitatori d’innovazione” proviene da WeWelfare.