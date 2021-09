Urban Sports Club: Il 92% degli HR sceglie lo sport

Lunedì 20 Settembre 2021, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Urban Sports Club: l’applicazione leader in Europa per l’accesso a migliaia di centri fitness e attività sportive, diventata in quest’ultimo anno un solution provider per offrire soluzioni flessibili di sport e benessere in azienda, conferma: lo sport è il nuovo welfare aziendale

Urban Sports Club, ha realizzato nel mese di agosto un sondaggio su 262 tra HR manager, CEO e responsabili welfare di aziende italiane e i risultati sono eloquenti: il 92% degli intervistati è convinto che sia utile alle aziende l’adozione di iniziative di welfare che promuovano lo sport e il benessere psicofisico.

“Emerge un interesse crescente a inserire lo sport tra i benefit che le aziende offrono ai propri dipendenti, spiega Filippo Santoro, Managing Director di Urban Sports Club Italia, Un benefit che si posiziona sempre di più come un must have piuttosto che un nice to have. In questo scenario la flessibilità e la possibilità di scegliere fra più strutture in base ai propri impegni e al luogo dove si lavora, smart working o ufficio vero e proprio, è un elemento imprescindibile. Noi di Urban Sports Club ci poniamo come solution provider per offrire sport e benessere con una proposta completa che permette l’accesso a migliaia di strutture sportive, dalle classi online alle attività outdoor, con un’offerta che può adattarsi in modo personalizzato alle esigenze di ogni azienda”.

Secondo gli intervistati, i principali benefici dell’attività sportiva in relazione al lavoro sono ridurre e combattere lo stress (43%), migliorare le relazioni tra colleghi (20%), rafforzare lo spirito di squadra (20%), ma anche sviluppare l’engagement e tutto ciò che concerne il cosiddetto employer branding (15%).

Per i manager, l’’offerta di sport in ambito welfare deve avere alcune caratteristiche essenziali: innanzitutto, la flessibilità e la possibilità di customizzazione (42%), sia sul fronte della gestione aziendale, sia sul fronte dei dipendenti, in modo che ognuno possa scegliere in base in base alla propria agenda, agli spostamenti e alle esigenze della vita privata e familiare. Altro elemento fondamentale è la libertà di scelta (31%): è bene, per scongiurare l’effetto “Coppa Cobram”, che ognuno possa scegliere lo sport o l’attività che meglio si confaccia alle proprie attitudini e alle proprie preferenze. Terzo elemento: la semplicità gestionale (18%). È importante che la persona cui fa capo un sistema di welfare in una media o grande organizzazione si trovi un sistema facile da gestire.

Le tipologie di sport più adatte a diventare strumento di welfare? Al primo posto gli sport di squadra (40%), al secondo, attività di meditazione e relax, come yoga e pilates (34%), al terzo gli sport di endurance come corsa lunga e bici (9%) e al quarto le attività brevi ad alta intensità come, per esempio, l’EMS e il functional training (5%).

L'articolo Urban Sports Club: Il 92% degli HR sceglie lo sport proviene da WeWelfare.