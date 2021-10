Premio Gitex 2021 a Healthy Virtuoso: la tecnologia a servizio del welfare

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Salute e “Modello Virtuoso” stupiscono a Dubai, la StartUp Italiana che punta al benessere dei dipendenti vince il premio della critica al Gitex 2021

Tra le migliori 80 aziende al mondo del Gitex di Dubai c’è Healthy Virtuoso, la Startup Italiana grazie a gamification e “nudging” migliora di oltre 50% le abitudini salutari dei lavoratori. Stress, burnout, ansia sul lavoro e depressione. Si stima che entro 10 anni i problemi di salute mentale saranno la principale causa di mortalità nel mondo e sempre più risulta chiaro il ruolo delle aziende nell’incentivare stili di vita più salutari, che permettano ai dipendenti di rispettare il work life balance. Già ad oggi un millennial su due lascia il lavoro a causa di questi motivi.

Prendersi cura dei dipendenti significa motivarli e supportarli ogni giorno, ed è questo il modello di salute e welfare portato avanti da Healthy Virtuoso vincitrice del premio come migliore Startup Italiana a Dubai e selezionata tra le migliori 80 al mondo nel Gitex di Dubai. Il Gitex 2021 è uno degli eventi tecnologici più importanti dell’anno, a cui hanno partecipato oltre 700 aziende di tutto il mondo, in contemporanea con Expo Dubai. L’obiettivo dell’evento è stato quello di creare un confronto tra le principali imprese sul mercato italiano e internazionale e favorire lo sviluppo del digitale e della tecnologia.

La startup Sarda, già vincitrice del premio Marzotto come progetto più innovativo d’Italia nel 2018 – agli esordi del suo percorso – ha presentato la sua proposta Health@Work, attualmente condivisa da oltre 40 aziende in Italia e all’estero tra cui American Express, Prysmian Group, Whirlpool, KPMG, Telepass e molti altri. Basata sulla gamification e sul nudging, la “spinta gentile”, Virtuoso incoraggia i dipendenti di queste aziende a seguire uno stile di vita salutare.

Il premio dimostra ancora una volta l’importanza della motivazione per il cambiamento dello stile di vita, che ad oggi è provata dagli oltre 130 mila utenti della piattaforma di Healthy Virtuoso, le 230 mila sfide su passi e sport e gli oltre 50 partner commerciali che contribuiscono al montepremi all’interno dell’app. Non solo: il modello Virtuoso ha portato negli ultimi 6 mesi ad un incremento in media di oltre il 50% dei passi giornalieri per i dipendenti iscritti alle competizioni aziendali. In un evento focalizzato sull’intelligenza artificiale, è altamente significativo che il bisogno più messo in luce sia rivolto al benessere delle persone fisiche.

“La tecnologia è uno strumento che può e deve essere sfruttato per migliorare la vita delle persone. Attraverso una semplice applicazione nel telefono possiamo portare la salute in tasca ogni giorno.” ha dichiarato il CEO di Healthy Virtuoso Andrea Severino. “Nel contesto lavorativo post pandemia, risulta chiaro quanto sia importante per le aziende prendersi cura dei propri lavoratori”.

