Birra Peroni aiuta i propri dipendenti a mantenere uno stile di vita salutare e li motiva con la Peroni Health Challenge, la competizione che premia le abitudini legate al benessere e all’attività fisica

4 mesi di sfide, 85mila chilometri percorsi, oltre 166 milioni di passi e quasi 1 miliardo e mezzo di ore di sonno sono i dati che segnano il successo dell’iniziativa di Birra Peroni. Lanciata a fine gennaio, la competizione ha migliorato attivamente lo stile di vita dei partecipanti, pari a circa il 32% della popolazione aziendale.

Il programma, avviato per supportare e motivare le persone di Birra Peroni a seguire comportamenti benefici per la propria salute e prendersi cura del proprio benessere, ha effettivamente portato a un incremento totale di passi medi giornalieri del 50%.

Healthy Virtuoso è l’app per la salute che è stata utilizzata durante il programma. L’app, grazie a strategie di gioco, premi in palio per i vincitori delle sfide e funzioni interattive, ha permesso a tutti i partecipanti di scoprire nuovi modi per entrare in contatto tra loro incidendo positivamente sullo stile di vita. Ogni giorno, infatti, sono stati premiati i passi, lo sport, la meditazione e il sonno di coloro che hanno preso parte alla competizione. Diversi i premi in palio, tra cui voucher Amazon del valore di 300€.

“Siamo felicissimi di aver supportato Birra Peroni nella realizzazione di questo programma. Grazie a Healthy Virtuoso sentiamo di dare un grande contributo a tutte le aziende che vogliono prendersi cura dei propri dipendenti e i dati della Peroni Health Challenge ce ne danno conferma.”, ha dichiarato Andrea Severino, CEO e Founder di Healthy Virtuoso.

L'articolo Birra Peroni: migliora la salute del 32% dei dipendenti proviene da WeWelfare.