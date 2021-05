American Express e Healthy Virtuoso: per non lasciare sole le persone

American Express potenzia la propria offerta welfare in partnership con Healthy Virtuoso. Nella prima settimana, percorsi più di 8 milioni di passi

American Express, da sempre focalizzata su temi quali Agilità, Flessibilità ed Esperienza digitale, ha proseguito anche in un contesto di remote working nel dare valore al benessere dei colleghi investendo in servizi, benefit e programmi che promuovono la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, in grado di favorire il work-life balance e il coinvolgimento di tutti. All’interno del programma Healthy Living, pensato per supportare i colleghi nel prendersi cura di se stessi mantenendo delle abitudini salutari per il corpo e per la mente, il Gruppo ha lanciato l’iniziativa American Express Health Challenge, in partnership con Healthy Virtuoso.

Si tratta di una competizione che permette alle persone di American Express, attraverso la app messa a disposizione da Virtuoso, di guadagnare crediti grazie al proprio stile di vita salutare, sfidando i propri colleghi su chi fa più sport, yoga o magari ore di sonno, scalando la classifica e provando a vincere uno dei premi in palio. Inoltre, per ogni collega di American Express che deciderà di prendere parte alla competizione, Healthy Virtuoso si impegna a piantare un albero in grado di assorbire fino a 30 Kg di CO2 ogni anno. Nel corso della prima settimana, sono già stati raggiunti risultati importanti: sono stati percorsi più di 8 milioni di passi, equivalenti a 5.600km, come un viaggio andata e ritorno tra Milano e Mosca; sono già state lanciate 166 sfide 1 contro 1 e verranno piantati 240 alberi.

“Coinvolgere le persone attraverso meccanismi di gioco interattivi permette di migliorare il proprio stile di vita e ottenere risultati in breve termine, che diventano molto semplici da mantenere nel tempo grazie alle spinte motivazionali ricorrenti.” dichiara Andrea Severino, CEO e fondatore di Healthy Virtuoso.

L’iniziativa è parte di uno dei pilastri della strategia per i colleghi di Amex, il Total Rewards & Wellbeing, che include l’offerta vastissima messa a disposizione di tutte le persone in azienda. I programmi Healthy Minds & Living includono, tra le altre attività, centinaia di screening e test medici ogni anno: un Welfare aziendale che offre supporto alle persone, alle loro famiglie, non solo medico ma anche psicologico, e che in tempi di pandemia si è ulteriormente rafforzato con una completa digitalizzazione. Ad esempio, offerta di convenzioni con strutture (salute, bambini, anziani) e con negozi di varia tipologia; investimenti sulla prevenzione gratuita per i colleghi; assistenza psicologica 24h 7 giorni su 7 nei momenti difficili tramite un servizio telefonico dedicato; programma di Flexible Benefit aziendale tramite piattaforma digitale; guide e suggerimenti sul lavoro da casa, e un portale intranet costantemente aggiornato con notizie utili sulla pandemia e strumenti per affrontare al meglio questo momento. Senza dimenticare i webinar di yoga e meditazione, sessioni di training sportivo, servizio di Telemedicine per assistenza medica virtuale, assicurazioni mediche e sulla vita, programmi a sostegno alla genitorialità e care-giving, sessioni virtuali sulla salute mentale, e molto altro.

“Vogliamo mantenere un’esperienza lavorativa positiva rispetto al contesto familiare, alla salute fisica e mentale e al bilanciamento vita-lavoro, attraverso molteplici risorse ampliate e digitalizzate nel corso dell’ultimo anno. Non abbiamo mai lasciato sole le nostre persone: il nostro piano di engagement annuale, pur trasformato, ha continuato ad essere un forte collante per coinvolgere tutti i colleghi in attività di team e incontri virtuali, mantenendo sempre un contatto emotivo essenziale per motivare ed ingaggiare. L’iniziativa Health Challenge, messa in campo grazie al prezioso supporto di Healthy Virtuoso, fa parte dell’investimento in un’ampia offerta di Welfare aziendale che verrà ulteriormente arricchita nei prossimi mesi con iniziative a sostegno del benessere e in particolare della famiglia” ha sottolineato Laura Nurra, Direttore Colleague Experience Group di American Express.

