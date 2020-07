Pellegrini allarga la leadership e acquista IFM

La Pellegrini SpA acquista il 100% di IFM, azienda italiana della ristorazione collettiva con un fatturato di 35 milioni di euro ed oltre 650 dipendenti

Pellegrini S.p.A. è lieta di comunicare che è stato siglato un accordo per l’acquisto dell’intero capitale della Società Industrial Food Mense S.p.A. (“IFM”), in attuazione della strategia di espansione e consolidamento della propria leadership all’interno del settore della ristorazione collettiva di alta qualità.

IFM, portatrice di valori in linea con l’azienda della famiglia Pellegrini, è stata fondata dall’imprenditore Francesco Romano e opera su tutto il territorio nazionale, con una forte impronta nel settore privato.

La vocazione imprenditoriale, la qualità del servizio e l’attenzione al Cliente, garantiranno fluidità nel processo di integrazione, che andrà ulteriormente a consolidare il portafoglio della Pellegrini, grazie a una clientela di

prestigio e dal respiro internazionale.

Nel corso del 2019, IFM ha generato un fatturato di 35 milioni di euro, grazie al lavoro di oltre 650 persone,

che porteranno così il numero di dipendenti del Gruppo Pellegrini a 10.000.

“Nonostante il periodo di difficoltà che il nostro Paese e il nostro settore stanno vivendo a causa

dell’emergenza sanitaria – ha commentato il Cavaliere del Lavoro Ernesto Pellegrini, Presidente del Gruppo – abbiamo fortemente voluto portare a termine questa acquisizione e continueremo a perseguire obiettivi di

crescita, investendo con fiducia e determinazione. Desidero ringraziare l’amico Francesco Romano, al quale rivolgo la mia stima, per aver reso possibile questa operazione grazie alla fiducia che ripone nella Pellegrini”.

L’acquisto verrà finalizzato al termine delle procedure di approvazione da parte dell’Antitrust, il cui giudizio

è atteso per la fine del mese di agosto. La Pellegrini è stata assistita da Sin&rgetica in qualità di financial

advisor, Legance per gli aspetti legali e da PWC per le tematiche contabili, fiscali e giuslavoristiche.

Ultimo aggiornamento: 12:00

