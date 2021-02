Pausa pranzo personalizzata? Ci pensa Elior insieme a My Diet

Elior e Asand con il nuovo servizio dedicato alla pausa pranzo mettono a disposizione di imprese e dipendenti un nuovo strumento di welfare aziendale che punta a favorire maggiore benessere grazie a percorsi alimentari personalizzati

Elior, realtà leader nella ristorazione e ASAND, Associazione tecnico Scientifica dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica, siglano una partnership finalizzata al raggiungimento del comune obiettivo di promuovere modelli alimentari corretti e una cultura del cibo legata alla salute. Nello specifico, Elior potrà avvalersi delle competenze dei professionisti di ASAND nella costruzione dei propri menu al servizio dei clienti, assicurando una sempre maggiore attenzione a garantire un’alimentazione bilanciata e sottolineando l’importanza di affidarsi a figure professionalmente qualificate come appunto quella del Dietista.

Il primo progetto che prende vita grazie alla partnership è il nuovo servizio di welfare aziendale MyDiet, una soluzione basata sull’innovativa linea iColti in Tavola di Elior che permette di costruire e seguire facilmente un piano alimentare anche in un contesto di ristorazione collettiva.

I lavoratori delle aziende che scelgono di attivare il servizio MyDiet, hanno accesso, tramite l’APP JoyFood, al supporto dei dietisti ASAND, presenti su tutto il territorio italiano, con cui poter fissare un appuntamento dedicato alla definizione di un percorso alimentare che tenga conto delle specifiche esigenze personali. I dietisti ASAND, grazie ad una piattaforma che comprende tutte le ricette della linea iColti in Tavola, possono così costruire un piano alimentare personalizzato per tutta la giornata che include la pausa pranzo in Elior, gli spuntini e la cena. Per il pranzo, il dietista avrà piena visibilità delle ricette servite presso il ristorante aziendale e potrà così inserire nel piano dell’utente i piatti più adatti alla dieta personalizzata.

La flessibilità della soluzione iColti in Tavola consente l’adozione di questi percorsi personalizzati in diversi contesti: dal ristorante aziendale, alle vetrine intelligenti come Food360, dai Market interni alle imprese fino ai servizi di welfare a domicilio con iColti a casa, con cui i lavoratori possono ricevere i pasti direttamente presso la propria abitazione. Insieme al piano alimentare, infatti, i clienti ricevono anche un codice da inserire sull’app MyDiet che permette di ordinare il menu de iColti in Tavola stabilito insieme al professionista.

Tutti i piatti della linea iColti in Tavola inclusi nei piani alimentari personalizzati sono stati verificati e approvati da ASAND. IColti in Tavola rappresenta l’offerta innovativa di Elior per la ristorazione. Grazie ai piatti pronti confezionati in ATP (Atmosfera Protettiva, una modalità di confezionamento innovativa per il settore della ristorazione collettiva che permette la conservazione del piatto per circa 10 giorni) in oltre 400 varianti, è composta da pasti sicuri, flessibili, completi e bilanciati con diverse linee, adatte a soddisfare le esigenze di tutti, dai piatti della tradizione, alle proposte legate al benessere e all’alimentazione sportiva, fino alle esigenze di regimi alimentari specifici come le diete vegane o quelle indicate per le intolleranze, grazie anche alla partnership siglata con AIC – Associazione Italiana Celiachia.

“Ogni anno serviamo milioni di pasti e siamo consapevoli del ruolo strategico che rivestiamo, in qualità di impresa della ristorazione collettiva, nel promuovere e rendere disponibile una corretta nutrizione a tutti i nostri utenti: lavoratori, bambini, anziani, ma anche persone con particolari esigenze come gli allergici o chi sta seguendo un regime alimentare controllato. Per questo motivo abbiamo deciso di avvalerci di partnership scientifiche, a partire dalla collaborazione con ASAND, finalizzate a costruire modelli di alimentazione in grado di assicurare benessere, salute e personalizzazione rispetto alle singole esigenze di tutti i nostri clienti.” sottolinea Rosario Ambrosino, Amministratore Delegato di Elior.

“Un passo avanti verso la personalizzazione dell’alimentazione, nell’ottica di una maggiore attenzione alla nutrizione di ogni singolo individuo” sottolinea Patrizia Gnagnarella, Presidente di ASAND unica associazione che rappresenta la figura del Dietista a livello ministeriale. “Questa collaborazione è nata per fornire un supporto scientifico all’azienda Elior, che, come impresa di ristorazione collettiva, riveste un ruolo strategico nel promuovere una corretta nutrizione a diverse tipologie di utenti e differenti fasce di età. Questa collaborazione prevede la supervisione di tutte le ricette della linea iColti in Tavola e l’organizzazione di una rete di dietisti presenti su tutto il territorio italiano. I colleghi dietisti soci ASAND interessati a partecipare a questa collaborazione saranno inclusi nella App JoyFood. L’utente interessato potrà iscriversi sulla app ed individuare il Dietista della rete ASAND più vicino al luogo di lavoro o all’abitazione. In questo modo la collaborazione darà ad Elior un valore aggiunto nel fornire dei pasti nutrizionalmente più equilibrati e completi, e permetterà agli utenti di usufruire più facilmente di una consulenza qualificata da parte di professionisti della salute, quale il Dietista”.

