Pretty Solero: «Sono in una comunità di recupero». Ma il rapper Vacca lo smaschera: «Con cellulare e sigaretta?»

Continua lo scontro tra il rapper Pretty Solero e il collega Vacca. Uno scontro Milano-Roma, che va avanti da diverse settimane. Da quando i due si sono dati del "pedofilo" a vicenda, sempre tramite le popolari stories del social network. Poi la notte di follia di Solero a Rock In Roma: la scena di nudo, la rissa, gli insulti ai buttafuori. Solero sparisce dai social, sostiene che sta preparando nuovi brani e, al tempo stesso, promette a Vacca che i due si vedranno, per confrontarsi, non solo verbalmente.

Passano i giorni, ma Solero non si decide ad incontrare il collega milanese. Fino a quando non esce allo scoperto e sostiene di essere in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ma Vacca lo smaschera, facendo notare che in una comunità di questo tipo non è possibile usare il cellulare con quella disinvoltura e neanche fumare quelle che non sembrano essere semplici sigarette. I due si riusciranno a vedere dal vivo?

Ultimo aggiornamento: 19:49

