Rocco Casalino di nuovo con il fidanzato cubano: il ritorno di fiamma dopo la bufera trading

Rocco Casalino e Josè Carlos Alvarez di nuovo insieme. Il settimanale Chi ha beccato il portavoce del premier Conte in compagnia del fidanzato cubano in Salento. Dopo la segnalazione di Alvarez all'antiriciclaggio, a causa alcuni movimenti bancari ritenuti sospetti, Casalino aveva dichiarato che la loro storia d'amore era finita. Nelle foto pubblicate da Chi, invece, i due sembrano molto vicini, una coppia affiatata che di certo non ha risentito della crisi raccontata sui giornali.

Il portale Dagospia, inoltre, racconta ulteriori dettagli: «Ieri sera i due sono stati avvistati sul turbolento volo Brindisi-Roma, funestato dal maltempo e atterrato alle 20.30 a Fiumicino. All'arrivo si sono scambiati baci ed effusioni come due scolaretti in preda agli ormoni». Casalino, solo qualche settimana fa, raccontava che la storia fra lui e Alvarez fosse finita e che, per questo motivo, non sapeva nulla della sua dipendenza dal trading online.

