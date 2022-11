Mercoledì 2 Novembre 2022, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 18:14

Miss Argentina e Miss Porto Rico hanno annunciato di essersi sposate in segreto dopo aver dichiarato di aver avuto una relazione lontano dai riflettori per due anni. Mariana Varela, 26 anni, argentina, e Fabiola Valentín, 22 anni, portoricana, si sono incontrate per la prima volta nel 2020, quando hanno rappresentato i loro Paesi al concorso Miss Grand International. Prima di condividere la notizia a sorpresa su Instagram, le due sposine - che non hanno mai confermato di frequentarsi - hanno parlato sempre e solamente della loro amicizia sui social media.

Il video

Per annunciare il matrimonio, entrambe le modelle hanno condiviso lo stesso Reel su Instagram: nel video di 30 secondi, la coppia ha iniziato condividendo frammenti dei loro viaggi, tra cui una clip che le ritrae mentre si coccolano sulla spiaggia di Jobos a Porto Rico e mentre fanno un romantico giro in barca in Messico. Il video - che ha ottenuto oltre 1,8 milioni di visualizzazioni in tre giorni - salta poi alla notte in cui si sono fidanzate.

La clip mostra l'appartamento della coppia riempito con un assortimento di palloncini rossi e bianchi, petali di rosa e luci. Davanti alla finestra sono stati posizionati dei palloncini dorati con la scritta "Sposami?", prima che il video salti a un filmato in cui Fabiola mette l'anello al dito di Mariana. Le due spose hanno scelto anelli di fidanzamento d'argento quasi identici, con un diamante incastonato a cuscino su una fascia di pavé. Il video si conclude con la coppia che si bacia fuori dall'Ufficio Matrimoni di San Juan, dove si sono unite in matrimonio il 28 ottobre scorso.

Mentre Fabiola ha optato per un abito-blazer bianco con gonna a frange, la neo-moglie Mariana ha indossato per l'occasione una giacca bianca e pantaloni neri. Le novelle spose hanno intitolato la clip: "Dopo aver deciso di mantenere privata la nostra relazione, abbiamo voluto aprire le porte a tutti in un giorno speciale".

Il post condiviso ha raccolto oltre 128.000 "mi piace" da quando è stato pubblicato all'inizio della settimana e i fan si sono subito congratulati con la coppia per la loro felice notizia. Sbalordita dalla risposta ricevuta dal loro post, Mariana ha scritto sulle sue Instagram Stories: "Grazie per tutto l'amore! Siamo molto felici e benedette.

Vi auguro che l'amore che ci state dando si moltiplichi! Grazie infinite".