Carlotta Rossignoli, medico e modella a 23 anni brucia tutte le tappe: ecco il prossimo traguardo

Carlotta Rossignoli: i suoi scatti su Instagram non rivelano la vita indaffaratissima di questa 23enne veronese che si è diplomata e laureata con il massimo dei voti e in anticipo sui tempi. Ora è già medico, partecipa a una trasmissione calcistica in tv ed è anche una modella con 16mila follower su Instagram (Calyross23). Determinatissima, sa cosa vuole, detesta perdere tempo: un talento naturale per eliminare i tempi morti. Il prossimo traguardo? La specializzazione in cardiologia.