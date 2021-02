Marco Borriello, ritorno di fiamma con l’ex di Lapo Elkann: Bianca Brandolini d’Adda

E’ nuovamente amore tra Marco Borriello e Bianca Brandolini d’Adda? Sembrerebbe di sì. Un ritorno di fiamma tra l’ex calciatore di Milan, Roma, Genoa, Juventus, Atalanta e Ibiza di cui oggi è ambasciatore e l’ex fidanzata di Lapo Elkann. Tra i due, quanto riporta il settimanale Oggi, sarebbe riscoppiata una grande passione.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip 4, Signorini: «Marco Borriello ha rifiutato... TENDENZE Marco Borriello, il calciatore social che strizza l'occhio alle...

Coppia fissa

Ormai i due farebbero nuovamente coppia fissa anche alla luce del giorno. Una coppia che non ha problemi a farsi vedere in giro per le vie di Milano come nei migliori ristoranti della città all’ora di pranzo.

L’ultima uscita insieme? Secondo le indiscrezioni raccolte sempre dal settimanale Marco e Bianca sarebbero stati avvistati al compleanno di Giuseppe Cipriani, figlio del più noto imprenditore Arrigo. “Compleanno assai movimentato con tanto di irruzione di cinque pattuglie della Polizia che hanno identificato i presenti”, scrive Oggi. Ma cosa è successo?

Quello tra l’attaccante napoletano e la cugina di secondo grado di Lapo è una storia che sembra durare. Sarà che la bella modella, oggi 33enne, è riuscita a fermare le incursioni in area di rigore di Marco? Borriello, fin da giovane, è spesso finito sui giornali non tanto per i suoi gol, ma per le tante fiamme, tutte bellissime, che ha avuto al suo fianco. L’elenco è lunghissimo: da Belen Rodriguez a Nina Senicar, da Nicole Minetti a Camila Morais, da Eleonora Abbagnato a Madalina Ghenea (prossima valletta del Festival di Sanremo), senza dimenticare Lucia Fabiani, Alessia Ventura, Larissa Scmidt e Susanna Petrone. La sua ultima fidanzata in ordine di apparizione è stata la bellissima modella brasiliana Sofia Resing. Ora però nel cuore di Marco sembra esserci spazio solo per per Bianca…

Ultimo aggiornamento: 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA