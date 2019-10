Grande Fratello, Luca Onestini e Ivana Mrazova: «Ci separiamo per un po'». Ecco cosa sta succedendo

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno annunciato che la loro lontananza forzata è destinata ad allungarsi. Sui social, infatti, la coppia nata al Grande Fratello ha spiegato ai fan che continuerà a non vedersi per un po' di tempo, ma al tempo stesso ha smentito ancora una volta le voci di una presunta crisi tra i due.

Le indiscrezioni su una possibile rottura tra Ivana Mrazova e Luca Onestini erano sorte dopo che i follower avevano notato che questa estate i due non si erano visti per molto tempo. La coppia, però, è più unita che mai e già poco tempo fa aveva spiegato i motivi del distacco forzato: mentre Ivana era tornata in Repubblica Ceca per passare del tempo con la famiglia e sottoporsi ad un intervento, Luca ha avuto diversi impegni professionali ed era andato in Spagna per seguire il fratello Gianmarco al Gran Hermano Vip.

Oggi, dopo essersi finalmente rivisti, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno annunciato su Instagram che smetteranno di vedersi per qualche tempo. La ragazza, però, ci tiene a rassicurare tutti: «Ragazzi, vi volevo dire che io e Luca ci separiamo per qualche giorno. Lui va dalla sua famiglia, mi mancherà». Luca, poi, scherza così: «Ecco, bene: così non potete più dire che ci siamo lasciati! Vado a casa per qualche giorno, devo sistemare delle cose, avrei portato Ivana con me ma non può. Lunedì, però, torno!».

Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 10:42

