Kate Middleton, spuntano le foto imbarazzanti del fratello James: «Sono depresso»

James Middleton è bello, ricco ed è cognato del principe William. All'esterno sembra non mancare nulla al fratello di Kate Middleton e Pippa, ma il giovane non sta bene. Il suo è un male oscuro e silenzioso che lo affligge da molto tempo. Cerca di combattere la depressione con l'aiuto di cinque cani, ma le immagini che lo ritraggono sono nettamente in contrasto con il protocollo della famiglia in cui si è imparentato. Sui tabloid sono apparse le foto di un uomo trasandato che passeggia con tante bestiole. Loro sono la sua vera cura.

William e Kate festeggiano l'anniversario di matrimonio: 8 anni d'amore (e qualche gossip di troppo)

«So di essere un privilegiato e di vivere una vita agiata, ma questo non mi ha reso immune dalla depressione. Non riuscivo a rispondere al messaggiopiù semplice, non aprivo più le mie mail. Non potevo comunicare nemmeno con famiglia e amici», ha dichiarato al Daily Mail.

E mentre nella famiglia di Kate si festeggia per l'arrivo del Royal Baby (figlio di Meghan Markle e del principe Harry) lui prova a guarire con i suoi amici a quattro zampe. Gli unici a farlo sentire meglio sono loro: Ella, Zulu, Inka, Luna e Mabel. James è anche disoccupato al momento e ha vissuto un periodo difficile quando la sua società di auguri di biglietti personalizzati è stata travolta dai debiti. Piano piano, sono sicuri in famiglia, riuscirà a risollevarsi.



Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA