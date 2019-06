Francesco Totti posta la foto di Ilary Blasi con le figlie: «Le più belle del mondo». I fan: «Sei bello pure tu»

Francesco Totti e la foto di Ilary Blasi con le figlie Chanel e Isabel al mare. L'ex numero dieci della Roma sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Ibiza con la famiglia, che documenta con tener foto su Instagram. Oggi, l'eterno Capitano ha condiviso un scatto di moglie e figlie, accompagnato da una dolce didascalia: «Le più belle del mondo».

Francesco Totti e Ilary Blasi a Ibiza per festeggiare 14 anni di matrimonio: «Per sempre»

Totti e Ilary: glamour, normalità e buone maniere



I commenti dei fan non si sono fatti attendere. «Non scherziamo capità, sei bello pure tu», scrive un tifoso. E ancora: «Le regine di Roma». Lo scatto in pochi minuti sfiora i 200mila like.

Dopo l'addio al ruolo di dirigente della Roma, i fan si sono stretti ancora di più intorno a Francesco Totti. E tra i suoi follower c'è anche chi gli chiede: «Capità comprace la Roma». Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 16:49

