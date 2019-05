Claudio Santamaria e Francesca Barra, bebè in arrivo. La coppia è legata dal 2017

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono in dolce attesa. L'annuncio è avvenuto nel corso di una puntata di «Live-Non è la D’Urso» in cui la giornalista è stata definita grassa da Alberico Lemme, dietologo ed ex concorrente del Grande Fratello. «Non sono grassa, sono incinta» ha ribattutto la Barra. Sarà il primo figlio insieme ma il quinto della loro grande famiglia allargata.

Sanremo, Claudio Santamaria quarto conduttore ma solo per una puntata



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Santamaria, infatti, ha avuto la figlia Emma nel 2007 dalla disegnatrice di gioielli Delfina Delettrez-Fendi, mentre la Barra è mamma di Emma Angelina, Greta e Renato, nati dall'amore con il primo marito, Marcello Molfino. La coppia, legata sentimentalmente dal 2017, si è sposata in gran segreto un anno fa, per poi ripetere le celebrazioni con amici e parenti.