Fedez si tinge i capelli di biondo, la reazione di Chiara Ferragni

Fedez si tinge i capelli di biondo e la reazione di Chiara Ferragni spiazza tutti. Stasera il rapper milanese ha lasciato di stucco i suoi fan con una foto inaspettata. Fedez ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae completamente biondo. «Ho battuto sul tempo l'arrivo dei capelli bianchi», commenta ironico. Ma è la reazione di Chiara a stupire i fan.

Tanti follower criticano la scelta di Fedez di tingersi i capelli, mentre Chiara approva. «Ma quanto sei figo amore mio», commenta innamorata. Conquistando quasi 8mila like per la sua dichiarazione d'amore.



Intanto, tra gli utenti scatta la gara delle somiglianze. «Iginio Fedez», commenta ironico un follower che paragona Iginio Massari a Fedez biondo. E ancora: «Sembri Federica Pellegrini». In ogni caso, in pochi minuti la foto sfiora i 500mila like. I Ferragnez hanno rifatto centro.

