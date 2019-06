Da Fedez a Sfera Ebbasta: quando gli idoli dei nostri figli non hanno neanche la maturità

Come influencer prendono il massimo dei voti, ma sapevate che molti degli idoli dei vostri figli non hanno neanche il diploma di maturità? Sicuramente non una buona notizia per tante mamme e papà che in questi giorni sono alle prese con l’esame dei propri figli. Quante volte ve l’avranno detto: «Mamma ma chi me lo fa fare?». E voi lì a spiegargli che studiare serve, l’istruzione è fondamentale per trovare lavoro, per una crescita personale.

Difficile capirlo per i millennials, già offuscati da follower e youtuber, se poi scoprono ad esempio che Sfera Ebbasta, il trapper che adorano, dopo il primo anno di superiori ha lasciato la scuola. Oppure Rovazzi, il re dei tormentoni, che ha mollato gli studi con un anno di anticipo per fare video nelle discoteche e poi sappiamo come è andata a finire.

E poi Emis Killa che ha abbandonato l’istituto alberghiero ma - udite, udite - oggi è pentito. Così come Fedez: al quarto anno ha detto addio al liceo artistico perché è arrivato il successo. «Sono un autodidatta in tutto», ha raccontato il rapper marito di Chiara Ferragni. Che però ai ragazzi ha sempre detto: «Studiate, non fate come me. Io sono un privilegiato, ho avuto fortuna». Ecco bravo, a lui 10+.

