Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Cecilia Rodriguez svela la verità

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Ormai da settimane si rincorre la voce di un riavvicinamento tra la showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud, ma dai diretti interessati non sarebbe arrivata ancora nessuna conferma. Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, in un'intervista a Nuovo avrebbe detto la sua.

Come riporta il Giornale, che avrebbe ripreso l'intervista, queste le parole di Cecilia: «Per me il ritorno di fiamma non esiste. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai. Comunque se Belen è felice io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate… Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto io non posso far altro che appoggiarli».

Di recente Stefano De Martino aveva partecipato al compleanno della mamma di Belen, Veronica Cozzani. Ora le parole di Cecilia. Ritorno di fiamma o fuoco di paglia? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA