Belen e il ritorno con De Martino: «Non so se sono sposata, separata o fidanzata»

«Sono felicissima», un periodo davvero felice per Belen Rodriguez, tanto dal punto di vista professionale con la conduzione di “Colorado” e le sue numerose attività imprenditoriali tra costumi e saloni di bellezza, quanto da quello sentimentale, dato che nonostante le poche parole concesse finora, il riavvicinamento con l’ex Stefano De Martino sembra ormai molto probabile.

Tra descriversi single o in relazione complicata, Belen si trova in difficoltà: “In realtà non saprei cosa scrivere – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivata quindi non so se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima”.

Lo apprezza anche dal punto di vista televisivo con la conduzione di “Made in Sud”: “Ho sempre creduto nella sua bravura, ho sempre saputo che aveva i tempi televisivi giusti: è un ragazzo che studia, si prepara e conduce a memoria”.

Un accenno anche a Soleil Sorge, fidanzata del fratello Jeremias, conosciuta sull’Isola dei Famosi: “Si vede che è una ragazza senza peli sulla lingua e una leader, magari a volte la vedo e penso che non avrebbe potuto dire le stesse cose in modo diverso”.





