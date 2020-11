Il Varco di controllo automatico posizionato nei pressi della zona pedonale di Isola Liri non funziona correttamente: annullate oltre 100 multe con archiviazione in autotutela dei verbali.

L’atto è stato a adottato dall’Ente di via San Giuseppe dopo una attenta verifica da parte del comando di polizia locale.

«Periodicamente - si legge nella determinazione a firma del comandante Di Palma - si procede a verifiche e alla revisione dei verbali elevati in materia di codice della strada al fine di accertare la regolarità delle procedure ed attivare gli adempimenti previsti per la definizione delle pratiche».

Dalla verifica, svolta dal responsabile dell’Ufficio, prosegue il provvedimento, «sono stati riscontrati verbali e/o preavvisi con evidenti errori da parte degli accertatori; mai notificati al trasgressore/locatario del veicolo in quanto residente all’estero e carenti di dati relativi all’indirizzo; mai notificati per riscontrata irreperibilità del proprietario/obbligato in solido; con veicoli sanzionati pur in possesso di richiesta/autorizzazione al transito (riferiti alla Zona Pedonale)».

In particolare, si legge ancora nel documento, « dal 1° febbraio 2019 è stato attivato in Via Chigi Nobile, il varco di controllo automatico delle infrazioni per il transito nella Zona Pedonale e che soprattutto nella fase di prima applicazione si sono verificate numerose casistiche, di accertamenti di violazione, contenenti errori dovuti alle più svariate motivazioni, quali ad esempio, il rilievo erroneo di targhe da parte del sistema, l’errata trascrizione di alcuni caratteri delle targhe durante la fase manuale di inserimento dei dati dei veicoli autorizzati nel sistema di controllo automatico, errori nella fase di validazione delle infrazioni, errori su targhe di veicoli stranieri non riconosciuti come tali ed attribuite a proprietari di similare targa italiana, doppio rilievo in ingresso e in uscita nella zona pedonale, veicoli sanzionati pur avendo fatto regolare richiesta di autorizzazione inviata a mezzo e-mail ed altre casistiche più dettagliatamente indicate nell’allegato elenco dei verbali da archiviare».

Per questo, e per evitare eventuali ricorsi e contenziosi, l’Ente ha optato per l’autotutela amministrativa per 112 sanzioni elevate alcune nel 2018, la maggior parte nel 2019 e qualcuna nel 2020. Si tratta della possibilità, non arbitraria ma secondo diritto, che è concessa alla pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti sotto il profilo della legittimità e del merito al fine prevenire possibili conflitti con altri soggetti. Valutato che sussiste l’interesse pubblico all’annullamento delle sanzioni dunque si è giocato d’anticipo annullando le multe.

