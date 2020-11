E’ stato pubblicato il bando d’asta per l’alienazione di quattro immobili di proprietà comunale. Si tratta del cosiddetto “Aquario” e del “Centro Servizi” delle ex Cartiere Boimond, e delle due ex scuole Panzacchi e San Domenico. L’asta scadrà l’ultimo dell’anno, il 31 dicembre alle ore 13. Sarà però il 7 gennaio 2021 che gli uffici comunali valuteranno le offerte presentate.

Il Comune di Isola del Liri punta a incassare una cifra che si aggira intorno al milione e mezzo. Danari preziosi per la gestione delle casse pubbliche isolane per la quale, come è noto, si naviga a vista da anni. In quest’ottica va infatti ad inquadrarsi il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari anni 2020- 2022 approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale l'11 dello scorso 3 luglio oltre che la Determinazione 1099 del 9 novembre in base alla quale l’Ufficio Patrimonio ha avviato l’iter della vendita dei quattro immobili che per legge deve passare attraverso un’asta pubblica. Gli immobili sono stati suddivisi in altrettanti lotti. L’Acquario delle Ex Boimond è in vendita a 980.906,28 euro e ha come destinazione d’uso indicata quella commerciale e/o uffici. Il Centro Servizi Boimond ha un valore di stima di 250.000,00 euro con destinazione d’uso commerciale. L’ex scuola Panzacchi è in vendita a 216.000,00 e prevede la possibilità di trasformarla in immobile residenziale oltre che commerciale e uffici. E poi c’è l’ex scuola San Domenico, che sorge proprio di fronte la più nota Abazia e che per anni è stata sede di associazioni locali, con un valore di vendita fissato a 118.800,00. La sua destinazione d’uso va dal residenziale, al commerciale-uffici. In momenti diversi ma per anni proprio questi immobili sono stati “i luoghi delle grandi battaglie” politiche cittadine. I due più rappresentativi di certo, sono l’Acquario del Liri – opera faraonica e mai completata - e il Centro servizi, realizzati a fine degli anni ’90 dalla giunta Magliocchetti all’interno dell’ex cartiera Boimond.

Proprio nel 1998 l'amministrazione comunale presieduta dall’allora sindaco Bruno Magliocchetti, acquistò la cartiera Emilio Boimond - senz'altro uno dei siti industriali dismessi più importanti fra quelli che insistono sul territorio di Isola del Liri - con l’idea di realizzare una riconversione polifunzionale del grande complesso industriale nell'ambito del progetto "Centro Europeo della civiltà della carta". Venne realizzato un incubatore per piccole medie aziende, un centro servizi, un catering, un parcheggio sotterraneo, un acquario, un'area museale per l'esposizione di una macchina continua e di un modello di legno. Con il cambio d’amministrazione poi il progetto prese altre strade anche se ancora oggi l’Ente di via San Giuseppe è alle prese con la sistemazione burocratica e finanziaria definitiva di tutta l’area. Negli ultimi anni alcune porzioni dell'ex sito industriale sono state vendute a privati e società e da tempo alcune ospitano importanti uffici – si pensi a Poste Italiane e alla importante filiale di una Banca – come pure ospita grandi e importanti attività commerciali. L’Acquario e il Centro Servizi come pure il grande parcheggio interrato e la porzione di edificio che ospita la grande macchina continua - tra i più importanti reperti d’archeologia industriale presenti in città - sono sempre rimasti chiusi e in alcuni casi utilizzati dall’Ente come deposito comunale. Ora il governo cittadino punta alla vendita, per fare cassa ed al contempo completare la riconversione del sito.

Ir. Mi.

