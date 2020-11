Isola Liri - Città deserta, sabato notte movimentato da una mandria di bovini

Un tempo era la città della movida. Oggi in piena pandemia ed emergenza sanitaria Isola Liri è una città deserta. O quasi: sabato notte, al posto del passeggio, della musica e dei locali affollati, ci ha pensato una mandria di vacche a movimentare la serata. In tanti sui balconi hanno ripreso con i cellulari il passaggio di decine di vacche, nella tradizionale transumanza, alcune delle quali hanno sostato persino dinanzi ad un bar, su un dehor. In molti ironizzavano su mancanza di mascherine e assembramento. Spettacolo certamente curioso e allegro.

