Vittorio Sgarbi, Arpino (Frosinone) sarà la prima ad avere una piazza Berlusconi

Il comune d’Italia a rendere per primo omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi è quello di Arpino, in provincia di Frosinone, dove dallo scorso maggio è sindaco l’attuale sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi.

«Ho impartito una specifica direttiva ai miei uffici - annuncia Sgarbi - perché si provveda in tempi brevi a individuare la piazza o il giardino da dedicare a un grande leader politico che è stato prima di tutto un coerente uomo delle istituzioni e uno statista che ha servito l’Italia anche quando non è stato al Governo, improntando le scelte politiche al senso di responsabilità. Non temo le polemiche e invito altri colleghi che si riconoscono nell’area liberale e riformista a seguire il mio esempio»