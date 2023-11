Domenica 12 Novembre 2023, 09:29

Lo stabilimento Valeo di Ferentino di proprietà della omonima multinazionale francese, leader per anni della produzione di componenti per la climatizzazione delle auto, in particolare di Fiat, diventerà presto Tecnobus. Questo grazie ad un accordo con il quale l'azienda di Frosinone che produce minibus elettrici dal 1998, venticinque anni prima degli altri, e recentemente rilevata dall'imprenditore Paolo Marini, (vicepresidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina), acquisterà la Newco Fat, società che si creerà per il sito di Ferentino.

IL MARCHIO

Il nome dello storico marchio Valeo attivo dal 1974 scomparirà da Ferentino diventando Tecnobus. In questi quasi 50 anni di attività Valeo Ferentino è diventato leader mondiale nella gestione termica dei veicoli e negli anni 90 è arrivato addirittura a superare i 600 addetti. Poi la crisi economica e soprattutto quelle dell'automotive ha fatto diminuire con il tempo il numero degli occupati arrivati ora a 55 unità. Di recente c'è stata anche la firma per la cassa integrazione per più della metà di essi. Gli altri continuano a lavorare.

Ha sviluppato in questi 50 anni competenze e know-how riconosciuti. La svolta imposta dal motore elettrico, però, ha cambiato tutto. Con l'accelerazione dell'elettrificazione, l'attività del sito di Ferentino è lentamente diminuita poiché i produttori si concentrano sui veicoli che non utilizzano sistemi di condizionamento prodotti qui. Valeo ha cercato nuove opportunità per il sito di Ferentino e per il suo personale trovandolo appunto in Tecnobus leader nella produzione di minibus elettrici.

L'OPERAZIONE

L'INTESA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'operazione, Tecnobus acquisterà il ramo d'azienda del sito ciociaro comprensivo dei suoi dipendenti. Tecnobus ha bisogno di spazi per sostenere il rapido aumento della sua produzione guidato dalla forte crescita della domanda di mobilità elettrica.Secondo l'accordo siglato dai due gruppi, Tecnobus rileverà il sito Valeo di Ferentino entro la fine dell'anno per poter avviare rapidamente le nuove linee di produzione. L'acquisizione fa parte di un piano di investimenti da circa 30 milioni di euro con i quali Tecnobus intende continuare a sviluppare le infrastrutture esistenti ed assumere più di 100 persone. «Tecnobus è probabilmente la più antica azienda produttrice di minibus elettrici al mondo. Sebbene la produzione sia stata sospesa per un po'- ha dichiarato Paolo Marini (foto)- e dopo l'acquisizione del 2021, intende riconquistare la posizione di leader di mercato ed ha venduto minibus in 47 delle principali città del mondo. Non vediamo l'ora- conclude - di accogliere i nuovi dipendenti e ci prepariamo ad avviare la produzione».Emiliano Papillo© RIPRODUZIONE RISERVATA