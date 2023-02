Uomo di Ferentino scomparso a Londra, l'appello dei familiari

Dal 27 gennaio i familiari di Matteo Pennacchia, uomo di 34 anni di Ferentino, non hanno più sue notizie. L'uomo è partito per Londra ad inizio anno e da un mese non si hanno sue notizie.

Matteo era impegnato a svolgere lavori di volontariato: «Abbiamo svolto anche ricerche in questa direzione, ma nessuno è stato in grado di fornirci informazioni utili per il suo ritrovamento» - dicono i familiari. L'uomo già diversi anni fa era stato a Londra, dove aveva svolto differenti lavori. Matteo secondo alcuni amici londinesi sarebbe stato visto nella città dell'Inghilterra l'ultima volta nella zona Chelsea alcuni giorni fa