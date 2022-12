Marco Pannone, l'italiano aggredito a Londra: Scotland Yard diffonde la foto del ricercato

Scotland Yard ha diffuso la foto dell'aggressore di Marco Pannone, il ragazzo di Fondi che è ricoverato da venerdì notte dopo essere stato aggredito fuori dal locale dove lavora. La polizia londinese chiede aiuto per identificare l'uomo in fuga.

La polizia inglese ha ricostruito la dinamica dell'aggressione grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. Nei frami evidenziati dalla polizia si vede l'uomo che ha colpito con un pugno Marco Pannone fuori dal pub di Brixton.

Marco Pannone e l'uomo che lo ha aggredito

«La sera di venerdì 2 dicembre - si legge sul sito della polizia metropolitana di Londra - la vittima lavorava in un ristorante in Ferndale Road. Verso le 23:10 è stato avvicinato da due uomini che gli hanno parlato. Uno degli uomini ha colpito la vittima con un pugno in faccia fuori dal ristorante, facendolo cadere a terra e sbattere la testa sul marciapiede. L'aggressione sembra non essere stata provocata».

«Gli uomini - spiega Scotland Yard - sono poi scappati verso Nursery Road. Gli investigatori della squadra di polizia locale di Londra hanno svolto diverse indagini, inclusa una revisione delle telecamere a circuito chiuso della zona. Ora sono in grado di condividere l'immagine di un uomo che vorrebbero identificare».