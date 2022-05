Tre incidenti stradali in poche ore tra Sora ed Isola Liri

Tre incidenti in poche ore tra Sora ed Isola Liri. Il primo incidente si è verificato intorno alle 22 nella città delle cascate, in zona Tavernanuova, nei pressi del bivio per Arpino. Coinvolti un’auto condotta da un giovane del posto ed un autobus di linea. Ferito e soccorso l’automobilista. Successivamente, intorno alle ore 3, lungo il viale San Domenico tre vetture si sono scontrate nei pressi del bivio per Santa Rosalia. Cinque le donne ferite che sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all’ospedale civile Santissima Trinità dove sono state prestate le prime cure ed effettuati gli esami diagnostici. Per tutte una prognosi di pochi giorni. L’ultimo incidente si è verificato intorno alle 4 sulla superstrada del Liri, nei pressi dello svincolo per Sora Nord. Qui una giovane donna ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi dopo aver urtato una barriera di protezione (foto). Sul posto il 118 ed i carabinieri della Compagnia di Sora. Anche in questo caso la conducente è stata soccorsa dai sanitari e trasferita al vicino pronto soccorso. Avrebbe riportato diverse ferite e contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

