Tornano "Le terrazze del belvedere", isola pedonali ed eventi nella città alta

Tutto pronto per la nuova edizione delle Terrazze del Belvedere a Frosinone alta. L’iniziativa si svolgerà oggi - venerdì 20 - e domani per proseguire il prossimo fine settimana, mentre nel mese di giugno e fino al 18 settembre 2022, si terrà dal giovedì alla domenica, dalle 20.30 all’1, da piazzale Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani.

«Sono state tutte assegnate a titolo gratuito, a seguito della manifestazione di interesse, le 25 aree libere destinate alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di dehors temporanei. Le aree sono dotate di arredo floreale, gazebo, ombrelloni e sono collocate all’interno di un vasto settore pedonale». Diversi gli eventi previsti nell’ambito delle Terrazze. Oggi dj set in piazzale Vittorio Veneto mentre, dalle 20 a mezzanotte, si terrà la visita guidata al campanile, in collaborazione con la Pro loco. Domani dalle 21, in piazzale Vittorio Veneto, performance musicali e di danza.