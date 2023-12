Martedì 19 Dicembre 2023, 08:46

Thomas Bricca, si giocano l'ultima carta giudiziaria per uscire dal carcere. Oggi, 19 dicembre 2023, in Cassazione verrà discusso il ricorso presentato dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia dopo il no alla scarcerazione del Tribunale del Riesame di Roma. Per i difensori di Toson, invece, nell'ordinanza firmata dal gip di Frosinone Antonello Bracaglia Morante che nel luglio scorso ha portato all'arresto di padre e figlio, di 48 e 22 anni, ci sarebbero diverse contraddizioni. Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati dell'omicidio di

Secondo gli avvocati dei Toson, in primo luogo, nell'ordinanza non potevano essere utilizzate le dichiarazioni rilasciate dopo il 7 febbraio da alcuni giovani di Alatri (amici della vittima), in quanto indagati in altro procedimento penale per rissa in riferimento agli scontri avvenuti nel weekend precedente all'omicidio, avvenuto la sera del 30 gennaio. Proprio quelle risse, secondo l'accusa, sono il movente dell'agguato. Solo che il bersaglio degli spari era un giovane di origini marocchine che quella sera si trovava vicino a Thomas e come lui indossava un giubbotto bianco. Nel ricorso la difesa dei Toson contesta anche l'attendibilità della testimonianza, un elemento cardine nella ricostruzione dell'accusa, dell'ex fidanzata di Mattia. La ragazza tra le altre cose racconta di aver custodito i soldi di Mattia, provento dell'attività spaccio. Una circostanza che, sostengono gli avvocati dei due arrestati, renderebbe la ragazza una potenziale indagata. Infine la difesa chiede una perizia antropometrica sulle immagini della videosorveglianza che riprendono i due uomini a bordo dello scooter T-Max mentre fa fuoco contro il gruppo di giovani sulla scalinata del Girone e poi fuggono. Per la Procura e il Gip invece non ci sono dubbi, tanto che padre e figlio è stato disposto il giudizio immediato davanti alla Corte d'Assise. La prima udienza è stata fissata per il 2 febbraio. La difesa dei Toson, in risposta, ha chiesto il giudizio abbreviato condizionato alla derubricazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale, perché secondo gli avvocati non c'era la volontà di uccidere. La richiesta verrà discussa davanti al Gup il 2 gennaio.



Pierfederico Pernarella

