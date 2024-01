Martedì 30 Gennaio 2024, 20:04

«La giustizia ci ha messo un po' di tempo a fare il suo corso, ma adesso farà male». Sono le parole di Paolo Bricca, il padre di Thomas, il 19enne ucciso ad Alatri, poco prima dell'inizio della fiaccolata in corso in questo momento ad un anno dall'omicidio avvenuto sulla scalinata di via Liberio, nel centro storico di Alatri.