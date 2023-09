Il terremoto che ha seminato vittime, oltre duemila, e distruzione in Marocco ha scosso anche Walid Cheddira, l'attaccante italo-marocchino del Frosinone. Approdato alla corte di misteril 20 agosto scorso proveniente in prestito dal Napoli, via Bari, il bomber venticinquenne da alcuni giorni era in ritiro con la Nazionale del paese nordafricano per preparare il match con la Liberia valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Era in programma allo Stade Adrar di Agadir, città a circa 170 chilometri dall'epicentro. Come i suoi compagni era concentrato sulla sfida dell'indomani quando, all'improvviso, passate da poco le 23 locali di venerdì, è avvenuto il sisma di magnitudo 6.8 che ha devastato la zona a sud di Marrakech. La gara tra le due nazionali è stata subito posticipata e Cheddira, dopo la scossa e messa da parte la paura, si è subito attivato in favore delle popolazioni colpite. Suoi concittadini che stanno vivendo una situazione drammatica. Il calciatore del Frosinone e i suoi compagni della compagine rossoverde, infatti, hanno donato il sangue per far fronte all'emergenza. Si sono tutti sottoposti al prelievo in un centro sanitario per fornire il loro contributo alla raccolta delle preziose sacche. Un gesto di solidarietà e di altruismo da applausi.