Terre di Aquinum, nuovo brand per promuovere il territorio

E' stato presentato il brand territoriale "Terre di Aquinum". I sindaci dei comuni di Castrocielo e Colle San Magno Gianni Fantaccione e Valentina Cambone, hanno introdotto l’evento illustrando ai presenti le progettualità e gli obiettivi da realizzare nell’ambito del progetto condiviso dai due comuni nel Bando Borghi. «Il Bando Borghi rappresenta un grande volano di sviluppo per i nostri paesi. - ha dichiarato il sindaco Fantaccione - Le progettualità che abbiamo presentato nel progetto risultato vincitore del bando sono state premiate con un finanziamento di oltre due milioni di euro. Siamo certi che, con la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei nostri concittadini, riusciremo a dare nuova linfa vitale al nostro territorio, mirando a renderlo sempre più vivace e attrattivo dal punto di vista culturale e dell’ospitalità». Nel suo intervento, il sindaco Cambone ha voluto ribadire la sua grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto: «Un finanziamento così cospicuo è frutto dell’operosità delle due amministrazioni comunali e dei tanti cittadini che hanno partecipato al bando Imprese Borghi con le loro idee progettuali. Il Lazio è la seconda regione per numero di progetti presentati e il nostro territorio è tra le aree più attive. Questo, in vista delle imminenti graduatorie dei progetti vincitori, ci dice che Castrocielo e Colle San Magno hanno saputo valorizzare al meglio questa opportunità e che presto potremmo assistere alla nascita di nuove attività commerciali e ricettive, nonché di organizzazioni capaci di offrire nuovi servizi socio-culturali alle famiglie, ai giovani e agli anziani del territorio». Carmen Bizzarri, responsabile dell’Hub di sviluppo del territorio di Castrocielo e Colle San Magno, ha aggiunto: «È importante fare rete tra istituzioni, cittadini, imprese e associazioni. Soltanto così sapremo mettere a frutto le progettualità di Terre di Aquinum e valorizzare in modo sostenibile quanto di bello e di buono questo territorio ha da offrire ai suoi abitanti e ai turisti».

A seguire, Christian Aletto, direttore creativo dello studio di comunicazione Nerokiaro, ha illustrato ai presenti il sistema di identità visiva sviluppato per il brand territoriale Terre di Aquinum: «Un brand territoriale è un patrimonio simbolico importantissimo per il territorio in cui nasce. È una storia che racconta di luoghi, ma ancor prima parla di simboli, di valori e delle persone che li incarnano.

Nel progettare il brand Terre di Aquinum siamo partiti dal monte Asprano, il luogo che un tempo ospitava l'insediamento all'origine delle due comunità, e abbiamo ripercorso le vicende storiche che hanno visto le comunità di Castrocielo e Colle San Magno nascere insieme, per poi separarsi - per necessità e, nel tempo, per una sottile rivalità - e, di nuovo, ritrovarsi in un gesto di pace e fratellanza unico al mondo: il bacio delle Madonne, una tradizione secolare che le due comunità rinnovano ogni anno nel lunedì in Albis».

In chiusura, Simone Caporale, della Fondazione Ampioraggio, ha presentato le linee guida per l’organizzazione degli eventi rivolte alle associazioni del territorio: «Le linee guida sono uno strumento prezioso per far sì che ogni evento organizzato sul territorio possa contribuire in modo significativo a valorizzare al meglio e in un’ottica di sostenibilità sociale, economica e ambientale le risorse messe a disposizione dal Bando Borghi e finalizzate alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio». Si proseguirà il 2 e il 16 dicembre con incontri rivolti alle imprese del territorio.