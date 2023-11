Frosinone, vertice in Provincia sulla strada del Tracciolino: tavolo tecnico permanente, rispunta il vecchio progetto

C'è chi invoca la riapertura in tempi brevi del corridoio d'asfalto che collega la Val di Comino con il Cassinate, chiuso ormai da anni, e chi spera nell'avvio di un iter che porti a definire gli interventi prioritari che consentano, nel tempo, di arrivare allo stesso obiettivo.

Per ora l'unica certezza è arrivata dall'incontro che si è tenuto in Provincia, presieduto dalla vicepresidente di piazza Gramsci, Valentina Cambone, e dal consigliere delegato alla viabilità, Enrico Pittiglio, e a cui hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni interessati, ossia quelli di Roccasecca, Colle San Magno, Santopadre, Arpino, Casalvieri e Casalattico. Al centro della riunione l'annosa questione della strada provinciale numero 7, ribattezzata “Tracciolino”, un'arteria lunga una quindicina di chilometri che si snoda da Csalvieri a Roccasecca e interdetta al traffico da tempo a causa del pericolo di caduta massi.

Nell'incontro che si è svolto a palazzo Iacobucci, in cui i primi cittadini hanno esposto richieste e proposte, è stato deciso di rendere il tavolo tecnico permanente, tanti che il prossimo appuntamento è stato fissato tra due settimane.

Non solo: sul percorso da seguire è stato stabilito di far partire “una nuova fase di rimodulazione degli interventi e di progettazione viste, soprattutto, le disponibilità manifestate nella sessione introduttiva degli stati generali dagli enti superiori e dai rappresentanti istituzionali per favorire lo sviluppo e la crescita del territorio” spiegano dalla Provincia.

“Dobbiamo uscire fuori dal nodo delle competenze - ha detto Pittiglio - altrimenti rischiamo di restare fermi al palo ancora per diversi anni. Con il presidente Di Stefano pensiamo che sia necessario aprire una fase nuova, riprendendo il vecchio progetto e andando a fare un’analisi concreta di rischio, come emerso nella riunione, aggiornando e adattando lo studio. È evidente che serve un intervento e un approccio diverso dal passato”. Poi Pittiglio conclude: “Siamo determinati a mettere in campo tutte le azioni necessarie per riaprire la fase progettuale e trovare, insieme ai rappresentati del territorio, i giusti canali per raggiungere un obiettivo comune: ampliare la rete infrastrutturale della provincia con un’arteria strategica”, quella del "Tracciolino".