Identificati dagli agenti della Digos le persone che il 28 aprile scorso, al termine della partita tra Frosinone e Napoli, aggredirono a scopo di rapina il giocatore partenopeo Adam Ounas. Si tratta di quattro ultrà del Frosinone che adesso debbono rispondere di tentata rapina.Tutti gli indagati si sono affidati agli avvocati Riccardo Masecchia e Giampiero Vellucci per essere rappresentati nelle opportune sedi.L'aggressione è avvenuta all'esterno dello stadio Stirpe. Mentre Ounas stava parlando con degli amici, i quattro hanno cercato di strappare dalle mani del giocatore il borsone. L'ala destra del Napoli però aveva reagito. Nella colluttazione era caduto a terra procurandosi una ferita al ginocchio. Vedendo la resistenza dell'uomo, la banda però si è data alla fuga. Quando sul posto è arrivata la pattuglia degli agenti della sezione Volanti dei malfattori non c'era più traccia.Gli agenti della Digos hanno subito avviato le indagini per identificare gli aggressori. Gli accertamenti si sono conclusi nei giorni scorsi. Si tratta di quattro ultrà molto conosciuti nella tifoseria del Frosinone. Nei prossimi giorni, accompagnati dai loro legali, verranno interrogati dal sostituto procuratore che ha coordinato le indagini. L'ipotesi di reato è quella di tentata rapina.Ad incastrare i tifosi della squadra canarina i fotogrammi estrapolati dalle telecamere situate all'esterno di un locale. Sono inoltre state raccolte numerose testimonianze e decine di intercettazioni telefoniche.