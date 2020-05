Mazzette al Catasto di Frosinone, spuntano altri indagati: accertamenti anche sulle rendite immobiliari

Si allarga l'inchiesta sul giro di mazzette al Catasto di Frosinone. Oltre ai tre arrestati e ai 19 professionisti indagati a piede libero nel novembre scorso nell'operazione dei carabinieri denominata "Pesce Giallo", spuntano altre figure.

Anche nei confronti di un altro impiegato dell'Agenzia delle Entrate, G.M. di anni 63, sono stati raccolti elementi di colpevolezza per i reati di truffa e abuso d'ufficio.

Inoltre si allarga anche il numero dei professionisti del settore immobiliare che sarebbero stati in qualche modo complici del giro corruttivo: 20 geometri, 4 agenti immobiliari e 9 tra consulenti e utenti, tutti residenti ed operanti in vari comuni della provincia di Frosinone, che, spiegano i carabinieri, elargendo con argento a costoro compensi in denaro o regalie varie ai dipendenti del Catasto ottenevano agevolazioni sulle pratiche catastali (successioni, accatastamenti e rilascio di varie visure) bypassando l'iter previsto. Questi ultimi risultano indagati per i reati di corruzione, abuso d'ufficio e induzione alla concussione.

A tutti i 37 indagati è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Nei confronti delle tre persone arrestate nel novembre scorso (Andrea Cristini,52 anni di Alatri, responsabile del “Front Office” e dei due impiegati Domenico Carnevale 51 anni originario di Pico ma residente a Frosinone e Carlo Mastroianni 58 anni residente a Monte San Giovanni Campano), fanno sapere i carabinieri, l'Agenzia delle Entrate ha avviato il provvedimento di licenziamento.

Ma le indagini non sono chiuse. I carabinieri della Compagnia di Frosinone Carabinieri della compagnia di Frosinone, in collaborazione con esperti dell'ufficio del territorio, proseguono gli accertamenti circa la regolarità delle rendite catastali attribuite negli anni a grandi complessi immobiliari in ambito provinciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA