In occasione dei funerali di Isabella, Mariano e Giovanni Paliotta il Comune di Esperia chiede che nel rispetto del dolore e della volontà della famiglia non vengano fatte foto o riprese video nella chiesa. La richiesta, firmata dal sindaco Giuseppe Villani, è arrivata oggi a tutti gli organi di stampa.

La cerimonia funebre si terrà alle ore 10.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo in piazza Consalvo. A celebrare la funzione sarà don Bruno Palazzo.



Ieri intanto sono state eseguite le autopsie sui corpi. Il medico legale, il dottor Gabriele Margiotta ha eseguito i prelievi organici e le radiografie per accertare le cause del decesso dei due ragazzi, lui 27 anni, rientrato a casa da poche ore dalla vacanza in Salento, e lei 19.

La relazione del medico legale arriverà entro i prossimi 60 giorni, ma è stata confermata la morte immediata dei due ragazzi. Due colpi, uno per ciascuno alla tempia a distanza ravvicinata, esplosi con una vecchia Beretta calibro 9 in uso alle forze dell’ordine negli anni 80 che l’uomo ha ereditato, con ogni probabilità dal nonno.

Eseguita anche l’ autopsia sul corpo del pensionato che ha fatto fuoco contro i figli e poi ha rivolto l’arma contro di se. Anche per lui la morte è stata immediata: un colpo alla tempia.



