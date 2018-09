Sport - Olimpia Volley Sora ai nastri di partenza: trent'anni di successi su tutti i campi della regione

di Redazione

Ai nastri di partenza la 30esima stagione ufficiale targata ASD Olimpia Volley Sora. La società di patron Pugliesi, ormai da qualche anno nel gotha della pallavolo giovanile laziale, è già al lavoro da diverse settimane per mettere a punto gli ultimi tasselli organizzativi, con l’obiettivo di regalare ai propri tesserati, ancora una volta, un’annata ricca di emozioni e di importanti risultati sportivi. Sarà praticamente impossibile fare meglio della stagione appena conclusa, che ha visto i vari gruppi dominare in ogni campo della provincia e portare nelle casse del club volsco 3 titoli giovanili femminili provinciali (Under 13, Under 14, Under 18), con la sola eccezione del campionato di Under 16 Femminile, dove le giovani ragazze sorane hanno però tenuto altissimo il nome della città nel prestigioso campionato di Eccellenza Regionale, riservato solo alle 8 migliori realtà del Lazio. Ecco perché serviranno idee e motivazioni nuove, per cercare di bissare quanto di buono fatto lo scorso anno: un nuovo mini-progetto è alle porte, e ce lo spiega nel dettaglio il direttore tecnico dell’Olimpia, coach Gianpiero Pugliesi: < >.

Da dove parte tutto questo non è ovviamente un mistero, visto che la precedente annata, caratterizzata dai risultati su citati, è stata ancora una volta condita da numeri importantissimi anche e soprattutto nel settore del minivolley, quello a cui la società tiene di più e che da anni rappresenta una base seria e consolidata; tale settore si avvarrà anche quest’anno dell’esperienza di Anna Fabrizio, allenatrice di comprovata esperienza e responsabile area minivolley, che ci illustra così il percorso e le tematiche che anche

quest’anno saranno preponderanti: < quello di far sentire i piccoli da subito dentro una loro seconda casa, e di approcciarli allo sport intervenendo sul lato umano ancor prima che su quello tecnico. Importantissimo non sovrapporre troppe fasce di età, ma

presentare ad ogni bambino compagni che abbiano i loro stessi anni: da noi si cresce insieme prima come persone, e conseguentemente come atleti>>. La società ASD Olimpia Volley Sora, anche nella stagione agonistica 2018/2019, prenderà parte a tutti i campionati giovanili federali indetti dalla federazione, proseguendo altresì

con l’esperimento delle seconde squadre ben riuscito lo scorso anno. Pertanto scenderanno in campo 2 squadre di Under 18 Femminile e 2 squadre di Under 16 Femminile, oltre che le campionesse in carica dell’Under 14 e

dell’Under 13 Femminile, mentre per quanto riguarda il settore maschile, proseguendo il discorso di riprogrammazione iniziato nella passata stagione, resta sicura la partecipazione ai campionati di Under 14 e Under 16, mentre si valuterà negli ultimi giorni un’eventuale iscrizione anche al campionato di Under 18.

Sede degli allenamenti la Palestra “G.Rosati”, in questi giorni ancora oggetto di ristrutturazione per quel che concerne la struttura riservata agli spogliatoi ed alla segreteria, ma pronta per Lunedì 10 Settembre,

quando a partire dalle ore 15:30 calerà il sipario sulla stagione numero 30 targata Olimpia Volley Sora.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA