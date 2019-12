Spara in volto al connazionale, un arresto: l'ombra del racket della prostituzione

Spara in pieno volto ad un suo connazionale e poi si va a costituire. La scorsa notte davanti all'imbocco dell'autostrada nei pressi del chiosco "il paninaro" un albanese di 37 anni. Dalle prime informazioni raccolte sembra che la lite sia scaturita da motivi relativi alla spartizione delle ragazze che dovevano essere piazzate sul mercato della prostituzione. Una lite furibonda che si è conclusa con una revolverata. Subito dopo aver sparato l'albanese ha chiamato i suoi legali difensori Giampiero Vellucci e Riccardo Masecchia per essere accompagnato in questura dove si è costituito . Al momento si sa che le condizioni del ferito trasportato in eliambulanza presso un centro attrezzato della capitale sono gravissime Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della squadra Mobile. L'albanese deve rispondere di tentato omicidio. Ultimo aggiornamento: 11:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA