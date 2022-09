Martedì 20 Settembre 2022, 07:09

Scuola innovativa di Renzo Piano: anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mostrato interesse per il progetto della scuola firmata dal senatore ed archistar. Un'opera simile, infatti, inorgoglisce non soltanto il territorio di competenza ma tutto il Paese perché sarà un modello per l'edilizia scolastica a livello europeo. Peccato però che dal punto di vista burocratico il progetto è stato finora tutt'altro che un esempio virtuoso. In via Napoli, nell'area dell'ex Mattatoio che dovrà ospitare il plesso, è tutto fermo. Nelle ultime settimane, grazie ad uno sprint dell'ufficio tecnico del Comune, sono stati effettuati i carotaggi i cui esiti sono stati inviati alla sovrintendenza. Non sarebbero state riscontrate situazioni particolari. Perché allora i lavori non partono?

ITER SBLOCCATO

Il dirigente dell'ufficio tecnico, l'architetto Luigi Gemmiti, spiega come sia stato necessario aggiornare i vecchi prezzari che sono cambiati rispetto a quando, ormai quattro anni fa, venne approvato il piano finanziario. I costi per materiali, manodopera e quant'altro sono lievitati e bisogna correre ai ripari rifacendo i conti. «Ho inviato ad agosto il quadro tecnico economico aggiornato che deve essere approvato dal Miur che deve integrare le somme. Sia per quanto riguarda il lotto relativo all'edificio scolastico che per quanto riguarda la palazzina residenziale (in questo caso a Casa Italia). Aspettiamo quindi il nullaosta ma di fatto è stata sbloccata dopo anni la situazione. Sono molto fiducioso che entro l'anno si possa andare in appalto».

Si aggiunge che sono stati effettuati anche i sondaggi da parte di Arpa e Asl. Si parla di circa 54 prelievi di cui si attendono i risultati dal laboratorio. «Siamo stati tutt'altro che fermi ed in due mesi sono stati fatti enormi passi in avanti. Peraltro sono intercorsi contatti con il senatore Renzo Piano. Non c'è alcun problema, bisogna solo attendere i passaggi di natura tecnico amministrativa necessari anche in virtù dell'imminente cambio di governo. La valenza dell'opera è tale che qualche centinaio di migliaia di euro in più non saranno un problema. Il decreto aiuti prevede anche la revisione dei prezzi».

«MASSIMA PRIORITÀ»

Insomma una volta effettuati i dovuti passaggi burocratici si potrà procedere ad appaltare i lavori. Ed è quello che vuole l'attuale amministrazione, in linea con la precedente. Il sindaco Luca Di Stefano in più occasioni ha ribadito l'importanza del progetto per la città di Sora: «Stiamo seguendo con interesse ed in maniera serrata l'iter e spingendo affinché tutto possa svolgersi nei tempi più brevi. La scuola innovativa è una priorità».

Nel frattempo però un altro anno scolastico è iniziato. Il lotto è di 3.300 metri quadrati e comprende un'area che sorge al posto dell'ex Mattatoio Comunale e un'abitazione popolare pubblica su due piani di circa 300 mq, abitata da due famiglie. L'idea di riqualificazione di questo lotto ha due obbiettivi: la messa in sicurezza sismica, l'efficientamento energetico e la rigenerazione architettonica dell'edificio residenziale, la cui riqualificazione dovrà avvenire attraverso la realizzazione di un cantiere leggero. La scuola si caratterizza per tre livelli distinti: il piano terra, aperto alle attività pubbliche e collettive, il piano primo, con le aule e i laboratori e il piano di copertura, luogo di osservazione della città ed esperienza sensoriale per gli studenti.

Speriamo che il presidente Mattarella, molto attento ai temi dell'istruzione, sia ancora in carica per venire a inaugurare la scuola progettata da Piano.