Due furgoni si scontrano e si ribaltano a Sora, uno era di una cooperativa sociale: quattro feriti

Scontro fra due furgoni questa mattina in via Santa Rosalia, nei pressi dell’isola ecologica a Sora. Quattro le persone rimaste ferite. L’incidente è accaduto intorno alle ore 10:00 all’incrocio con via Salceto. L’impatto ha provocato il ribaltamento di due mezzi, uno dei quali trasportava un paio di ragazzi ed un’assistente di una cooperativa sociale. Le condizioni di quest’ultima, originaria di Arpino, hanno preoccupato i sanitari del 118 accorsi con tre ambulanze, insieme alla Polizia Locale del comandante Dino Padovani ed ai carabinieri della compagnia cittadina per la viabilità. Insieme a loro anche i Vigili del Fuoco del locale distaccamento con diversi mezzi, compresa l’autogru.

I feriti, come detto, sono stati trasferiti immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità dove sono stati effettuati gli esami diagnostici che avrebbero escluso serie conseguenze per tutti gli occupanti i veicoli. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro in un tratto di strada ritenuto non pericoloso anche perché le vetture, per la presenza dell’isola ecologica e degli uffici del consorzio di bonifica Conca di Sora, transitano normalmente a velocità moderate.