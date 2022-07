Sora, pauroso incendio distrugge officina e automobili nella zona di Pontrinio

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in località Pontrinio a Sora distruggendo un’autofficina e le auto che si trovavano all’interno. Una densa nube di fumo nero ha coperto la città e l’odore irrespirabile si avverte anche in centro. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco e gli uomini del commissariato di polizia di Stato con il vice questore Paolo Gennaccaro. Per nulla semplici le operazioni di spegnimento che sono ancora in corso. Da una prima stima i danni sarebbero ingenti ma fortunatamente non vi sono feriti. Dai primi accertamenti parrebbe che le cause del rogo siano accidentali.