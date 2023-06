Titolare di un' autofficina stroncato da malore davanti ai clienti: aveva 58 anni

Si è accasciato all'improvviso mentre stava lavorando nella sua autocarrozzeria. È stato stroncato da un malore Franco Zincani, 58 anni, originario di Elice, titolare di un'avviata attività a Montesilvano. Già nel corso della mattinata aveva lamentato uno stato di malessere e aveva detto anche alle persone che si trovavano con lui nell'autocarrozzeria di non sentirsi molto bene. Aveva comunque continuato a lavorare come al solito ed era rimasto all'interno del capannone di via Verrotti nella zona di Santa Filomena.

All'improvviso, nelle prime ore del pomeriggio, Zincani ha accusato nuovamente un malore, questa volta più forte.

Le persone che erano con lui nell'autofficina lo hanno visto scivolare a terra. Immediatamente hanno cercato di prestare soccorso, chiamando poi il 118. Quando è arrivata l'ambulanza, il medico ha tentato le manovre di rianimazione, ma per Zincani purtroppo non c'era più nulla da fare. E al medico non è restato altro da fare che constatare la morte. Il cinquantottenne aveva una grande passione per il suo lavoro e per le auto in genere ed era stimatissimo sia sul piano professionale sia dalle tante persone che avevano con lui contatti personali e amicizia.